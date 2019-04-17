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Внешняя политика 17.04.2019 16:52

Политическая поддержка НАТО суверенитета Азербайджана важна для регионального мира, заявляют в Баку

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в среду обсудил с генеральным директором Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенантом Яном Бруксом перспективы сотрудничества между Баку и альянсом.

«Политическая поддержка, оказываемая НАТО территориальной целостности и суверенитету Азербайджана служит укреплению евроатлантической безопасности, а также важно для регионального мира и стабильности», - приводит слова З.Гасанова пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Глава оборонного ведомства отметил значимость визита Я.Брукса в дни 70-летия создания альянса и 25-й годовщины сотрудничества Азербайджан-НАТО.

«Отношения Азербайджана с Альянсом носят многосторонний характер, и на государственном уровне уделяется особое внимание проведению этого юбилея партнерства»,- отметил он.

Я.Брукс, в свою очередь, высоко оценил отношения Азербайджан-НАТО, особо подчеркнул вклад азербайджанских миротворцев в международную безопасность в рамках миссий, проводимых в Афганистане, активное участие азербайджанских военнослужащих во многих программах альянса, а также уровень подготовки офицеров, проходящих службу в различных штабах НАТО.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы оперативной подготовки, проведения учений, развития военного образования, достижения взаимодействия сил, а также состоялся подробный обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам развития сотрудничества», - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]