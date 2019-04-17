Политическая поддержка НАТО суверенитета Азербайджана важна для регионального мира, заявляют в Баку

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в среду обсудил с генеральным директором Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенантом Яном Бруксом перспективы сотрудничества между Баку и альянсом.
«Политическая поддержка, оказываемая НАТО территориальной целостности и суверенитету Азербайджана служит укреплению евроатлантической безопасности, а также важно для регионального мира и стабильности», - приводит слова З.Гасанова пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Глава оборонного ведомства отметил значимость визита Я.Брукса в дни 70-летия создания альянса и 25-й годовщины сотрудничества Азербайджан-НАТО.
«Отношения Азербайджана с Альянсом носят многосторонний характер, и на государственном уровне уделяется особое внимание проведению этого юбилея партнерства»,- отметил он.
Я.Брукс, в свою очередь, высоко оценил отношения Азербайджан-НАТО, особо подчеркнул вклад азербайджанских миротворцев в международную безопасность в рамках миссий, проводимых в Афганистане, активное участие азербайджанских военнослужащих во многих программах альянса, а также уровень подготовки офицеров, проходящих службу в различных штабах НАТО.
«В ходе встречи были обсуждены вопросы оперативной подготовки, проведения учений, развития военного образования, достижения взаимодействия сил, а также состоялся подробный обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам развития сотрудничества», - отмечается в сообщении.
Ф.Исазаде
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