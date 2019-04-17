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Происшествия 17.04.2019 17:02

В Сочи задержан гражданин Азербайджана, объявленный в международный розыск по обвинению в присвоении $250 тыс.

Объявленный в международный розыск по обвинению в присвоении $250 тыс. гражданин Азербайджана задержан в Сочи, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Сотрудники Красноярского отдела Интерпола задержали объявленного в международный розыск гражданина Азербайджана, обвиняемого в присвоении $250 тыс.», - отмечается в сообщениях.

По версии следствия, мужчина работал в 2017 году главой отдела маркетинга одной из компаний в Баку и присвоил принадлежащие фирме четверть миллиона долларов под предлогом приобретения оборудования и последующей продажи ее другим компаниям.

«Когда против него началось расследование уголовного дела, он покинул Азербайджан и был объявлен в международный розыск. В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о передаче задержанного инициатору розыска», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИНТЕРПОЛ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]