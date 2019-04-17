В Сочи задержан гражданин Азербайджана, объявленный в международный розыск по обвинению в присвоении $250 тыс.

Объявленный в международный розыск по обвинению в присвоении $250 тыс. гражданин Азербайджана задержан в Сочи, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.
«Сотрудники Красноярского отдела Интерпола задержали объявленного в международный розыск гражданина Азербайджана, обвиняемого в присвоении $250 тыс.», - отмечается в сообщениях.
По версии следствия, мужчина работал в 2017 году главой отдела маркетинга одной из компаний в Баку и присвоил принадлежащие фирме четверть миллиона долларов под предлогом приобретения оборудования и последующей продажи ее другим компаниям.
«Когда против него началось расследование уголовного дела, он покинул Азербайджан и был объявлен в международный розыск. В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о передаче задержанного инициатору розыска», - говорится в сообщении.
Р.Бабаев
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