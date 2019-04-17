Правительство Франции проследит за использованием по назначению пожертвований на Нотр-Дама

Правительство Франции примет ряд мер, связанных с восстановлением Собора Парижской Богоматери и рационализацией расходования средств на реставрацию, сообщают местные СМИ.
Премьер-министр страны Эдуар Филип в среду заявил, что меры будут направлены на "транспарентность" процесса проведения реставрационных работ, а также на "эффективное управление" этими работами.
Он отметил, что законопроект с соответствующими мерами будет представлен на следующей неделе.
По его словам, одна из мер нацелена на то, чтобы обеспечить, что каждое пожертвование в действительности пошло на восстановление Собора. "Каждое евро, выделенное на реконструкцию Нотр-Дама, должно быть именно на это и потрачено, а не на что либо еще", - сказал Э.Филип.
Кроме того, законопроект позволяет французским гражданам получить скидку на налоговые платежи в том случае, если они сделают пожертвование на Нотр-Дам.
Ранее сообщалось, что на восстановление пострадавшего при пожаре Собора Парижской Богоматери компании и частные лица готовы пожертвовать уже около 900 млн евро. В частности, выделят средства такие крупные компании, как группы компаний LVMH, в которую входят Louis Vuitton, Givenchy и Guerlain, а также французская нефтегазовая компания Total.
Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора для реставрационных работ. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.
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