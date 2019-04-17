Испания попросит ЕС обратиться в ВТО из-за возможных действий США против Кубы - СМИ

Власти Испании попросят ЕС обратиться во Всемирную торговую организацию из-за того, что США хотят восстановить действие закона, направленного против Кубы, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на источники.
"Высокопоставленный источник в Мадриде заявил, что правительство Испании попросит ЕС оспорить (в ВТО - ИФ) решение США, которое позволит подавать иски против компаний, работающих в помещениях, изъятых у американцев на Кубе после революции", - сообщает агентство.
Испания много инвестирует в гостиницы и туристический сектор на Кубе, отмечает агентство. По словам источника агентства, Испания намерена защищать свои интересы на острове.
Ранее во вторник СМИ сообщали, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду объявит о новых санкциях в отношении Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Подробности санкций в отношении Венесуэлы и Никарагуа не сообщались.
Агентство Bloomberg сообщало, что администрация США планирует разрешить подавать иски в американские суды по конфискованной в ходе кубинской революции 1959 года недвижимости.
Так, США планируют возобновить действие закона Хелмса-Бёртона, приостановленного в 1996 году, когда его и принял конгресс США. Закон позволит лицам, бежавшим с Кубы, подавать иски в отношении иностранных компаний, которые используют конфискованную у них кубинскими властями собственность, поясняет Bloomberg.
На протяжении 23 лет каждый американский президент отменял действие закона, так как он вызывал критику со стороны других стран, а его применение могло привести к огромному количеству исков американцев в отношении иностранных компаний, поясняет агентство.
Решение вернуть закон может поставить под удар американские, европейские и канадские компании, работающие на Кубе. Власти Канады и ЕС неоднократно выражали обеспокоенность в связи с возможным восстановлением действия закона, отмечает Bloomberg.
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