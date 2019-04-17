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Дальнее зарубежье 17.04.2019 17:27

Глава ЦИК Израиля передал окончательные результаты выборов президенту страны

Председатель Центральной избирательной комиссии Израиля Ханан Мелсер в среду передал окончательные официальные результаты парламентских выборов президенту страны Реувену Ривлину, сообщает в среду The Times of Israel.

Р.Ривлин, который в течение недели после выборов проводил консультации с представителями прошедших в Кнессет партий, должен объявить позднее в среду, кому из кандидатов он поручит формирование правительства.

Вероятнее всего, он объявит, что этим займется действующий премьер Биньямин Нетаньяху, поскольку 65 членов из 120 в Кнессете выразили ему свою поддержку.

Таким образом, если Б.Нетаньяху сформирует правительство и его состав одобрят в Кнессете минимум 61 голосом, он сохранит пост премьер-министра.

Б.Нетаньяху возглавляет правительство Израиля с 2009 года, а также он занимал должность премьера в 1996-1999 годах.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЦИК, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]