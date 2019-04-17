Bakcell поддержала проведение еще одного детского турнира по шахматам

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, поддержала проведение 18-го международного детского шахматного турнира, который прошёл в Баку в период с 7 по 12 апреля 2019 года.
Этот, уже ставший традиционным турнир, посвященный дням Франкофонии в Азербайджане, организуется шахматным клубом «Гянджлик», совместно с Посольством Франции в Азербайджане, при организационной поддержке Шахматной Федерации Азербайджана. В соревнованиях, которые проводятся по Швейцарской системе, приняли участие более 80 юных шахматистов из Азербайджана, Франции, Великобритании, Грузии, России, Германии, Украины, Сербии и Казахстана.
По итогам турнира победителем группы «А» стал азербайджанский шахматист Алтай Эйнуллаев. Он получил возможность участвовать в турнире, который пройдет во Франции. Мария Тимченко из Украины стала победительницей группы «Б», показав лучшие результаты.
Bakcell уже многие годы поддерживает проведение международных детских турниров по шахматам в нашей стране. В рамках свой программы корпоративной социальной ответственности Bakcell Stars, мобильный оператор оказывает поддержку развитию молодёжи и спорта в Азербайджане, а также осуществляет масштабные проекты, направленные на оказание помощи детям со специальными нуждами.
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О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.
Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
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