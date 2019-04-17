Азербайджан в I квартале 2019г сократил добычу золота на 38%

Добыча золота в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года составила 915,9 кг, что на 38,1% меньше показателя за январь-март 2108 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
В марте текущего года в Азербайджане добыто 289 кг золота.
Добытое золото передано на переработку.
Как сообщалось ранее, добыча золота в Азербайджане в 2018 года составила 4 тыс. 238,6 кг, что на 31,7% меньше показателя 2107 года.
Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений: одного - в Нахичевани, двух - в Гедабекском районе Азербайджана (450 км к западу от Баку) и трех - Кельбаджаре и Зангелане, оккупированных в настоящее время армянскими вооруженными силами. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.
Согласно контракту, в целом с этих 6 месторождений планируется добыть 400 тонн золота.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года. Также компания летом 2015 года ввела в разработку золотоносный рудник Гадир, в сентябре 2017 года – рудник Угур.
Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО «AzerGold», созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Б.Рустамбеков
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