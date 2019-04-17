Штат ASAN Xidmet увеличивается до 895 человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил увеличение штата Госагентства ASAN Xidmet до 895 человек.
И.Алиев в среду утвердил соответствующие изменения в нормативно-правовых актах.
В настоящее время штат ASAN Xidmet составляет 715 человек. Таким образом, штат будет увеличен на 180 единиц.
Ф.Исазаде
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