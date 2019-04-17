Азербайджан в I квартале 2019 г увеличил добычу серебра в 5 раз

Добыча серебра в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года составила 1 тыс. 108,1 кг, что в 5 раза больше показателя за аналогичный период 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
В марте текущего года добыча серебра в Азербайджане составила 264,4 кг.
При этом Госкомстат не уточняет причину такого роста добычи серебра.
По данным статистики, на 1 апреля 2019 года запасы добытого серебра на складах компаний-производителей составляют 238,8 кг.
Добыча серебра в Азербайджане в 2018 года составила 2 тыс. 671,1 кг, что в 3,8 раза больше показателя 2017 года.
По прогнозам правительства добыча серебра в Азербайджане в 2019 году ожидается на уровне 2,1 тонны.
Добыча серебра в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт с Anglo Asian Mining PLC.
Кроме этого, добычей занимается ЗАО «AzerGold», созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Б.Рустамбеков
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