Вариант перекрытия Белоруссией транзита нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба" это нецелесообразный форс-мажор, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

При этом он отметил, что у России есть варианты переориентации нефти с "Дружбы" на порты, но это нецелесообразно.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил вице-премьеру Игорю Ляшенко поставить на ремонт нефтепроводы в случае необходимости. "Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Белоруссию, ставьте и ремонтируйте. Потому что, то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", - заявил А.Лукашенко.

Поручение президента стало реакцией на "некоторые действия российских партнеров", которые А.Лукашенко сравнил с санкциями. В частности, речь шла об ограничениях на поставки в Россию плодоовощной и продовольственной продукции из Белоруссии.

Транзит российской нефти в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию, Чехию через Белоруссию обеспечивает принадлежащее государству ОАО "Гомельтранснефть Дружба". В 2018 году предприятием прокачано 60,4 млн тонн нефти, из них 58,8 млн тонн (с учетом 8,8 млн тонн нефти для Мозырского НПЗ - ИФ) - поставки из Российской Федерации. Поставки за рубеж нефти через Белоруссию обеспечивают около четверти нефтеэкспорта РФ.

"Транснефть" в начале апреля сообщила о планах Белоруссии повысить тариф на транзит российской нефти на 23%. Решение по этому вопросу пока не принято. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков 5 апреля объяснил возможное повышение тарифов на транзит нефти по территории Белоруссии затратами на обеспечение его безопасности и экологию.