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СНГ 17.04.2019 21:44

Москва и Душанбе намерены укреплять сотрудничество в борьбе с экстремизмом

Россия и Таджикистан будут и дальше взаимодействовать в борьбе с распространением экстремистской и радикальной идеологии.

По итогам визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Россию было подписано совместное заявление лидеров двух стран.

"Подтверждена решимость укреплять двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, незаконной торговлей оружием, другими вызовами и угрозами и источниками их финансирования", - говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и президента Таджикистана Э.Рахмона, опубликованном на сайте Кремля.

Лидеры отметили, что "будет продолжено взаимодействие в борьбе с распространением экстремистской и радикальной идеологии, финансовой и материально-технической "подпиткой" терроризма".

В этих целях, отмечается в заявлении, последовательно развивается доверительное практическое сотрудничество по линии правоохранительных органов и спецслужб двух стран.

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Тэги: РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ЭКСТРЕМИЗМ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]