Москва и Душанбе намерены укреплять сотрудничество в борьбе с экстремизмом

Россия и Таджикистан будут и дальше взаимодействовать в борьбе с распространением экстремистской и радикальной идеологии.

По итогам визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Россию было подписано совместное заявление лидеров двух стран.

"Подтверждена решимость укреплять двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, незаконной торговлей оружием, другими вызовами и угрозами и источниками их финансирования", - говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и президента Таджикистана Э.Рахмона, опубликованном на сайте Кремля.

Лидеры отметили, что "будет продолжено взаимодействие в борьбе с распространением экстремистской и радикальной идеологии, финансовой и материально-технической "подпиткой" терроризма".

В этих целях, отмечается в заявлении, последовательно развивается доверительное практическое сотрудничество по линии правоохранительных органов и спецслужб двух стран.