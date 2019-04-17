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ТЭК 17.04.2019 17:41

Добыча товарного газа в Азербайджане I квартале увеличилась на 36%, нефти – на 0,4% - Госкомстат

Добыча товарного газа в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года составила 6 млрд 41,5 млн кубометров, что на 36% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, общая добыча газа в стране в январе-марте текущего года составила 9 млрд 74,2 млн кубометров (рост на 27% к январю-марту 2018г).

Добыча товарной нефти в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года составила 9 млн 681,3 тыс. тонн (рост на 0,4%). Общая нефтедобыча по стране в отчетный период составила 9 млн 693,6 тыс. тонн (на уровне показателя января-марта 2018г).

В 2018 году добыча нефти в Азербайджане составила 38 млн 758 тыс. тонн, газа - 30 млрд 592,2 млн кубометров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]