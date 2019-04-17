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ТЭК 17.04.2019 17:50

Новак: Россия в среднем по апрелю выйдет на сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+

Россия в среднем по апрелю выйдет на сокращение добычи нефти, оговоренное в рамках сделки ОПЕК+, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"В среднем по месяцу (апрелю - ИФ) будут цифры, которые в соглашении были определены", - сказал он.

По обязательствам сделки ОПЕК+ Россия должна сократить добычу нефти относительно октября 2018 года на 228 тыс. б/с. Ранее министр говорил, что на этот уровень сокращения Россия выйдет в конце марта - начале апреля. В марте Россия в рамках соглашения с ОПЕК+ смогла сократить среднесуточную добычу нефти только на 130 тыс. б/с относительно октября 2018 г.

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Тэги: РОССИЯ, МИНЭНЕРГО, ОПЕК, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]