Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9216 RUR   0.0265 GBR   2.2201 TRY   0.2941

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.05 0.65 Brent 71.72 0.54

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 17.04.2019 19:01

Цены на нефть слабо меняются на сигналах снижения запасов в США, Brent торгуется у $71,8 за баррель

Нефть эталонных марок демонстрирует незначительный рост в среду на данных министерства энергетики США об изменении запасов топлива в стране на прошлой неделе.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:39 МСК подорожали на 5 центов - до $71,77 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 9 центов - до $64,14 за баррель.

Товарные запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на 1,4 млн баррелей, по данным Минэнерго. Ранее Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, сообщил о падении запасов на 3,1 млн баррелей, тогда как аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их рост на 1,8 млн баррелей.

Запасы нефти в Штатах снизились впервые за четыре недели.

Тем временем запасы бензина в стране уменьшились на 1,17 млн баррелей вместо ожидавшегося падения на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 362 тыс. баррелей вместо 1,6 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 1,54 млн баррелей.

Вместе с тем нефтедобыча в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки с исторического максимума, достигнутого неделей ранее, и составила 12,1 млн б/с.

Импорт нефти снизился на 607 тыс. б/с, до 5,99 млн б/с, тогда как экспорт вырос на 52 тыс. б/с, до 2,4 млн б/с. Зарубежные закупки бензина повысились на 276 тыс. б/с, до 990 тыс. б/с, поставки - уменьшились на 57 тыс. б/с, до 599 тыс. б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


Похожие новости


Цены на нефть растут на сигналах снижения запасов в США, Brent торгуется выше $72 за баррель Нефть дорожает, цена Brent превысила $72 за баррель впервые с ноября 2018 года Нефть перешла к росту в ожидании данных о запасах в США, Brent торгуется у $71,3 за баррель Нефть дешевеет на ожиданиях роста добычи в США, Brent на уровне $71,01 за баррель Goldman повысило прогноз цены нефти Brent до $72,5 за баррель во II квартале Нефть дешевеет после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $71,35 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]