Цены на нефть слабо меняются на сигналах снижения запасов в США, Brent торгуется у $71,8 за баррель

Нефть эталонных марок демонстрирует незначительный рост в среду на данных министерства энергетики США об изменении запасов топлива в стране на прошлой неделе.
Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:39 МСК подорожали на 5 центов - до $71,77 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на май на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 9 центов - до $64,14 за баррель.
Товарные запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на 1,4 млн баррелей, по данным Минэнерго. Ранее Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, сообщил о падении запасов на 3,1 млн баррелей, тогда как аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их рост на 1,8 млн баррелей.
Запасы нефти в Штатах снизились впервые за четыре недели.
Тем временем запасы бензина в стране уменьшились на 1,17 млн баррелей вместо ожидавшегося падения на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 362 тыс. баррелей вместо 1,6 млн баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 1,54 млн баррелей.
Вместе с тем нефтедобыча в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки с исторического максимума, достигнутого неделей ранее, и составила 12,1 млн б/с.
Импорт нефти снизился на 607 тыс. б/с, до 5,99 млн б/с, тогда как экспорт вырос на 52 тыс. б/с, до 2,4 млн б/с. Зарубежные закупки бензина повысились на 276 тыс. б/с, до 990 тыс. б/с, поставки - уменьшились на 57 тыс. б/с, до 599 тыс. б/с.
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