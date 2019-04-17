Представители НАТО и Белоруссии обсудили вопросы взаимодействия

Представители Белоруссии и НАТО обсудили вопросы взаимодействия в рамках программы альянса "Партнерство ради мира" (ПАРП) и вопросы региональной безопасности в ходе визита 14-17 апреля делегации штаб-квартиры организации в Минск, сообщили в министерстве обороны республики в среду.
В рамках визита прошло ежегодное совещание по вопросам участия Белоруссии в процессе планирования и оценки сил данной программы НАТО.
"В ходе совещания состоялось обсуждение проекта Оценочного документа, разработанного соответствующими структурами штаб-квартиры НАТО на основе информации, предоставляемой Республикой Беларусь в рамках ПАРП, уточнен ряд практических вопросов по реализации целей партнерства, а также намечены пути по совершенствованию координации взаимодействия между министерством обороны и структурными подразделениями альянса в рамках ПАРП", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.
"Стороны также обсудили состояние и перспективные направления развития сотрудничества в военной сфере и ключевые вопросы региональной безопасности", - сообщили в белорусском военном ведомстве.
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