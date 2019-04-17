Меры США против иностранных компаний на Кубе не нацелены против какого-то конкретного государства - госдеп

США не пытаются нанести ущерб каким-то определенным странам, принимая закон, разрешающий подавать иски против иностранных компаний, которые работают на Кубе и используют конфискованную Гаваной у американцев собственность.

"Претворяя в жизнь этот закон, мы не стремимся затронуть какие-либо отдельные страны или определенные компании. Администрация уже четко заявляла, что в рамках этого закона не будет никаких исключений", - заявила высокопоставленный представитель госдепа США в ходе телефонного брифинга в среду.

По ее словам, действие этого закона может распространиться абсолютно на любую компанию во всем мире, вне зависимости от региона, в котором она зарегистрирована.

"Любая европейская компания, любая американская компания, и любая компания в мире, в операциях которой задействовано это имущество, может попасть по действие этого закона", - отметила она.

Ранее в среду госсекретарь США Майк Помпео, что закон, действия которого блокировали предыдущие американские администрации, вступит в силу со 2 мая.

Как сообщали СМИ, закон касается конфискованной в ходе кубинской революции 1959 года недвижимости. Вашингтон теперь возобновит действие закона Хелмса-Бёртона, приостановленного в 1996 году, когда его и принял Конгресс США. Закон позволит людям, бежавшим с Кубы, подавать иски против иностранных компаний, которые используют конфискованную у них кубинскими властями собственность.

На протяжении 23 лет каждый американский президент отменял действие закона, так как он вызывал критику со стороны других стран, а его применение могло привести к огромному количеству исков американцев в отношении иностранных компаний, поясняют американские СМИ.