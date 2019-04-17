Алиев приглашает китайские компании инвестировать в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев хотел видеть больше китайских компаний в стране.
«Между Азербайджаном и Китаем есть активное экономическое сотрудничество. Азербайджан поддержав инициативу Китая стал соучредителем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Ряд китайских компаний успешно работают в Азербайджане, и мы хотели бы видеть здесь еще больше компаний в качестве инвесторов и подрядчиков», - заявил И.Алиев в интервью китайскому информагентству «Синьхуа».
По словам главы государства, в Азербайджане очень благоприятная инвестиционная среда. «Мы надеемся увидеть больше китайских компаний в сферах промышленного производства, информационных технологий, сельского хозяйства и многих других областях»,- сказал И.Алиев.
Президент отметил, что в товарообороте между двумя странами наблюдается положительная динамика.
«Наш товарооборот составляет $1,3 млрд. Импорт из Китая увеличился на 40%. Азербайджан является самым крупным торговым партнером Китая на Южном Кавказе, в Китае действует Торговое представительство Азербайджана. Наряду с этим в Урумчи, Луджо и Шанхае открыты Торговые дома Азербайджана, организуются торговые миссии в различные регионы Китая. Китайские компании участвуют в реализации промышленных проектов в Азербайджане, Также в Азербайджане успешно работают китайские компании, специализирующиеся в сфере ИКТ»,- сказал президент.
И.Алиев также подчеркнул, что улучшение гуманитарного сотрудничества может сыграть важную роль в развитии двухсторонних отношений. «Я думаю, что есть необходимость в более активном сотрудничестве в сфере образования»,- сказал И.Алиев.
Глава государства также отметил, что Азербайджан в последние годы уделяет большое внимание развитию промышленного туризма. «Наблюдается 53-процентный рост туристического потока из Китая. Азербайджан для граждан Китая применяет упрощенную процедуру выдачи виз, которые можно получать непосредственно в международных аэропортах страны. Также налажены прямые авиарейсы между Азербайджаном и Китаем»,- сказал президент.
Касаясь внешнеполитических связей, И.Алиев отметил, что отношения с Китаем являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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