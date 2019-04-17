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Дальнее зарубежье 17.04.2019 22:47

Израильский спутник заметил ракетный комплекс "Искандер" на российской авиабазе в Сирии - ISI

На российской авиабазе Хмеймим зафиксирован оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", сообщила в среду израильская компания ImageSat Intl. (ISI), публикующая спутниковые снимки, которые датированы 17 апреля.

На них, по утверждению ISI, видны самоходная пусковая установка комплекса "Искандер-М", рядом с которой стоят две транспортно-заряжающие машины.

По мнению израильской спутниковой компании, на снимках, возможно, запечатлены действия по погрузке, либо разгрузке ракет на самоходную пусковую установку с транспортно-заряжающих машин.

Впервые Минобороны России сообщило об использовании оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в Сирии в декабре 2017 года. Они применялись для поражения наиболее важных объектов боевиков.

"Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения", входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

По официальным данным, дальность полёта ракет ОТРК "Искандер-М" - до 500 км.

В 2019 году должно завершиться перевооружение на комплексы "Искандер-М" всех ракетных бригад Сухопутных войск России.

США обвинили Россию в несоблюдении договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за характеристик крылатой ракеты 9М729 для комплекса "Искандер-М". Россия эти обвинения отвергла.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, РОССИЯ, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]