Остановить эпидемическую вспышку кори в Грузии не удается, заболевших уже почти 3,2 тыс. - Минздрав

В Грузии с начала текущего года зафиксировано более 3,1 тыс. случаев заболевания корью, сообщил в среду глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава республики Амиран Гамкрелидзе.

"С января мы имеем 3172 случая кори, что больше, чем за весь прошлый год. Это означает, что эпидемическая вспышка кори все еще продолжается", - сказал глава центра грузинскому "Первому каналу", напомнив, что инфекцию может остановить только вакцинация.

По его информации, ежедневно число заболевших увеличивается на 15-25 человек.

А.Гамкрелидзе сообщил, что самый большой показатель заболеваемости отмечается в Тбилиси, после которого следуют регионы Имерети, Самегрело - Верхняя Сванетия и Кахетия.

По его словам, на сегодняшний день помимо плановых прививок дополнительную вакцинацию в стране прошли 118 тыс. человек, что существенно меньше необходимых 350 тыс.

"Инфекция, в основном, распространяется в возрастной группе 20-40 лет, и в большей степени среди тех, кто не был привит или не переболел корью в 1990-е годы", - сказал А.Гамкрелидзе, отметив, что высоким является и показатель среди детей в возрасте до одного года.

В начале апреля в Минздраве сообщали, что в Грузии за первые три месяца текущего года корью заболело до 2 тыс. 880 человек. Приблизительно в 60% случаев потребовалась госпитализация. В ведомстве тогда также подтвердили два смертельных случая с начала года.

В конце января в Минздраве признали, что в стране эпидемическая вспышка и ситуация может оказаться на грани эпидемии.