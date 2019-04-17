ЕС подготовил предварительный список товаров из США для введения импортных пошлин

Европейский союз подготовил перечень товаров из США, на которые он может ввести импортные пошлины в ответ на аналогичные меры Вашингтона.
Предварительный список состоит из более чем 400 товаров, поставки которых в год в совокупности составляют порядка $20 млрд, сообщила в среду Европейская комиссия. В том числе в него включены живая и замороженная рыба, орехи, сухофрукты, кетчуп, вино, табак, алкогольные напитки, чемоданы, рюкзаки, самолеты, вертолеты, тракторы и видеоигры.
Еврокомиссия заявила о начале общественных консультаций по этому перечню с целью принятия мер в рамках конфликта вокруг авиаконцерна Boeing после соответствующего решения Всемирной торговой организации (ВТО). Они продлятся до 31 мая 2019 года.
Консультации нацелены на определение заинтересованных сторон, которые, возможно, пострадали, от субсидий Boeing со стороны государства, указывается в заявлении ЕК.
"Европейские компании должны иметь возможность вести конкуренцию на справедливых и равных условиях. Мы считаем, что главную роль должен играть диалог", - заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём, которую цитирует Deutsche Welle.
ВТО 11 апреля опубликовала окончательный отчет по спору вокруг Boeing, в котором признала, что субсидии США в размере $12 млрд нарушили принцип честной конкуренции с европейским Airbus и нанесли ему значительный ущерб.
Жалобы на законность субсидий, полученных Boeing от США и Airbus от Евросоюза, были направлены в ВТО в один день - 6 октября 2004 года. С тех пор США и ЕC попеременно обвиняют друг друга в незаконном предоставлении субсидий своим авиастроителям. В мае 2018 года ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing, США тогда сразу пригрозили Евросоюзу штрафными мерами. В марте 2019 года ВТО встала на сторону ЕС, заявив, что в США оказывалась незаконная финансовая поддержка Boeing.
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