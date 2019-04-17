В России растет заболеваемость раком, число больных превысило 600 тыс. - главный онколог РФ

Специалисты фиксируют рост заболеваемости онкологией в России, сообщил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
"У нас выросла заболеваемость - более 600 тыс. человек. Заболеваемость является демографическим показателем, который мы не можем регулировать (...) Сейчас у нас умирает около 200 на 100 тыс. человек. Должен сказать, что это уже такой положительный показатель, нам удается удержать прирост заболеваемости ", - сказал А.Каприн на пресс-конференции в Нижнем Новгороде в среду.
Он подчеркнул, что количество заболевших раком в развитых европейских странах выше, чем во многих российских регионах.
"Наша задача - удержать смертность и снизить ее при росте заболеваемости. Нам удалось снизить практически в два раза одногодичную летальность - это важный показатель для оценки качества онкологической службы. Увеличивается контингент наблюдаемых больных в течение пяти лет и более, это тоже положительная тенденция ", - отметил главный онколог РФ.
При этом, по его словам, в регионах РФ ситуация с заболеваемостью онкологией "неравнозначная".
"Наша задача, чтоб протоколы правильного лечения распространить и контролировать, чтобы они в любом регионе были доступны для пациента из самого отдаленного места ", - отметил А.Каприн.
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