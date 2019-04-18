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Дальнее зарубежье 18.04.2019 09:03

КНДР испытала новое тактическое оружие под руководством Ким Чен Ына

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в среду руководил испытанием нового тактического управляемого оружия, сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

"Понаблюдав за мощью тактического управляемого оружия нового типа, он (Ким Чен Ын - ИФ) отметил, что наши ученые и работники национальной обороны в области военной промышленности выполнили еще одну большую работу по повышению обороноспособности страны", - говорится в публикации.

При этом не уточняется, какое именно оружие было испытано.

В статье подчеркивается, что северокорейский лидер назвал разработку данного оружия "событием очень весомого значения".

Ранее СМИ КНДР сообщили, что Ким Чен Ын посетил подразделение ВВС и наблюдал за летными учениями в своей первой общественной инспекции военной деятельности за пять месяцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КНДР, ЛИДЕР, ОРУЖИЕ, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]