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Спорт 18.04.2019 09:07

"Тоттенхэм" уступил "Манчестер Сити", но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Футболисты лондонского "Тоттенхэма" потерпели поражение от "Манчестер Сити" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, но вышли в полуфинал.

Результат встречи, прошедшей в Манчестере, - 4:3 в пользу хозяев, тогда как в первой игре была зафиксирована победа "Тоттенхэма" - 1:0.

К 21-й минуте ответного матча соперники забили пять мячей. Это - самые быстрые пять голов в истории турнира.

На четвертой минуте Рахим Стерлинг вывел хозяев вперед. Через три минуты Сон Хын Мин сравнял счет, он же еще через три - забил еще один мяч. На 11-й минуте "Манчестер Сити" отыгрался благодаря голу Бернарду Силвы, на 21-й счет стал 3:2 в пользу "Сити": гол провел Рахим Стерлинг. На 59-й минуте Серхио Агуэро закрепил преимущество "Манчестер Сити". Но удержать его команда не смогла: на 73-й минуте ее ворота поразил Фернандо Льоренте.

Концовка матча оказалась драматичной: на третьей компенсированной ко второму тайму Рахим Стерлинг вновь нанес точный удар по воротам "Тоттенхэма". Этот гол выводил "Сити" в полуфинал, но судья его отменил, зафиксировав положение "вне игры".

Таким образом, "Тоттенхэм" оказался сильнее "Манчестер Сити" за счет преимущества по голам на выезде. "Тоттенхэм" вышел в полуфинал, где сыграет с голландским" Аяксом".

Финал турнира пройдет 1 июня в Мадриде.

Предыдущие три розыгрыша Лиги чемпионов выиграл испанский "Реал", который на этот раз сошел с дистанции в 1/8 финала турнира.

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Тэги: АНГЛИЯ, ФУТБОЛ, ЕВРОКУБОК, МАТЧ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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