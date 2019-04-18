"Тоттенхэм" уступил "Манчестер Сити", но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Футболисты лондонского "Тоттенхэма" потерпели поражение от "Манчестер Сити" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, но вышли в полуфинал.
Результат встречи, прошедшей в Манчестере, - 4:3 в пользу хозяев, тогда как в первой игре была зафиксирована победа "Тоттенхэма" - 1:0.
К 21-й минуте ответного матча соперники забили пять мячей. Это - самые быстрые пять голов в истории турнира.
На четвертой минуте Рахим Стерлинг вывел хозяев вперед. Через три минуты Сон Хын Мин сравнял счет, он же еще через три - забил еще один мяч. На 11-й минуте "Манчестер Сити" отыгрался благодаря голу Бернарду Силвы, на 21-й счет стал 3:2 в пользу "Сити": гол провел Рахим Стерлинг. На 59-й минуте Серхио Агуэро закрепил преимущество "Манчестер Сити". Но удержать его команда не смогла: на 73-й минуте ее ворота поразил Фернандо Льоренте.
Концовка матча оказалась драматичной: на третьей компенсированной ко второму тайму Рахим Стерлинг вновь нанес точный удар по воротам "Тоттенхэма". Этот гол выводил "Сити" в полуфинал, но судья его отменил, зафиксировав положение "вне игры".
Таким образом, "Тоттенхэм" оказался сильнее "Манчестер Сити" за счет преимущества по голам на выезде. "Тоттенхэм" вышел в полуфинал, где сыграет с голландским" Аяксом".
Финал турнира пройдет 1 июня в Мадриде.
Предыдущие три розыгрыша Лиги чемпионов выиграл испанский "Реал", который на этот раз сошел с дистанции в 1/8 финала турнира.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Алиев приглашает китайские компании инвестировать в Азербайджан
Азербайджана и Грузии провели очередной раунд политических консультаций
AzerGold отбирает проектировщика полевых работ на месторождении полиметаллических руд Филизчай
Нефть слабо растет после снижения днем ранее, Brent торгуется у $71,7 за баррель
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Глава МИД Кубы в связи с новыми санкциями напомнил США про неудачную попытку свергнуть правительство Фиделя Кастро
Юристы Белого дома и чиновники Минюста США обсудили отчет Мюллера в преддверии его публикации - газета
Глава МИД Иордании заявил о возможности проведения еще одной трехсторонней встречи, посвященной ситуации в лагере "Рукбан"
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell поддержала проведение еще одного детского турнира по шахматам
Главный экономист рассказал участникам "Access Business Talks" о проектах, реализуемых АБР
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР