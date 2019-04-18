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Спорт 18.04.2019 09:08

"Ливерпуль" разгромил "Порту" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Футболисты английского "Ливерпуля" добились победы над португальским "Порту" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Результат встречи, прошедшей в Португалии, - 4:1 в пользу "Ливерпуля". В его составе голы провели Садио Мане (26 минута), Мохамед Салах (65), Роберто Фирмино (77) и Вирджил ван Дейк (84). В составе "Порту" отличился Эдар Милитао (68).

В первом матче, прошедшем ранее в Англии, также победил "Ливерпуль" - 2:0. Он вышел в полуфинал, где сыграет с испанской "Барселоной".

Финал турнира пройдет 1 июня в Мадриде.

Предыдущие три розыгрыша Лиги чемпионов выиграл испанский "Реал", который на этот раз сошел с дистанции в 1/8 финала турнира.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ФУТБОЛ, МАТЧ, РЕЗУЛЬТАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]