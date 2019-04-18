"Ливерпуль" разгромил "Порту" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Футболисты английского "Ливерпуля" добились победы над португальским "Порту" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Результат встречи, прошедшей в Португалии, - 4:1 в пользу "Ливерпуля". В его составе голы провели Садио Мане (26 минута), Мохамед Салах (65), Роберто Фирмино (77) и Вирджил ван Дейк (84). В составе "Порту" отличился Эдар Милитао (68).
В первом матче, прошедшем ранее в Англии, также победил "Ливерпуль" - 2:0. Он вышел в полуфинал, где сыграет с испанской "Барселоной".
Финал турнира пройдет 1 июня в Мадриде.
Предыдущие три розыгрыша Лиги чемпионов выиграл испанский "Реал", который на этот раз сошел с дистанции в 1/8 финала турнира.
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