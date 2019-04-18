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Дальнее зарубежье 18.04.2019 09:19

Глава МИД Иордании заявил о возможности проведения еще одной трехсторонней встречи, посвященной ситуации в лагере "Рукбан"

Иордания, США и Россия могут в ближайшее время провести еще одну трехстороннюю встречу, посвященную ситуации в сирийском лагере для беженцев "Рукбан", заявил в четверг в интервью газете "Известия" министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади.

"Мы ведем постоянный диалог с нашими российскими друзьями, чтобы поскорее разрешить возникший кризис и найти пути для эвакуации беженцев из лагеря. По Рукбану у нас существует совместный иордано-российско-американский диалог, мы уже встречались ранее и планируем в ближайшее время провести аналогичную трехстороннюю встречу по этому вопросу", - заявил А.ас-Сафади.

Он подчеркнул, что существует совместная иордано-российская позиция, согласно которой беженцы из лагеря должны вернуться домой, в свои родные города и села.

"Районы, где они до этого проживали, уже освобождены от террористической угрозы - как от прямой, так и от "спящих" ячеек", - сказал он.

А.ас-Сафади отметил, что ранее Иордания поставляла гуманитарную помощь в "Рукбан", когда Сирия не могла делать этого своими силами.

"Теперь положение улучшилось, появились условия для вывода всех беженцев из лагеря. Последнее нам - и иорданской, и российской сторонам - видится как единственное решение возникшего кризиса ", - сказал глава иорданского МИД.

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Тэги: ИОРДАНИЯ, СИРИЯ, РУКБАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]