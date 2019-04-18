Иордания, США и Россия могут в ближайшее время провести еще одну трехстороннюю встречу, посвященную ситуации в сирийском лагере для беженцев "Рукбан", заявил в четверг в интервью газете "Известия" министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади.
"Мы ведем постоянный диалог с нашими российскими друзьями, чтобы поскорее разрешить возникший кризис и найти пути для эвакуации беженцев из лагеря. По Рукбану у нас существует совместный иордано-российско-американский диалог, мы уже встречались ранее и планируем в ближайшее время провести аналогичную трехстороннюю встречу по этому вопросу", - заявил А.ас-Сафади.
Он подчеркнул, что существует совместная иордано-российская позиция, согласно которой беженцы из лагеря должны вернуться домой, в свои родные города и села.
"Районы, где они до этого проживали, уже освобождены от террористической угрозы - как от прямой, так и от "спящих" ячеек", - сказал он.
А.ас-Сафади отметил, что ранее Иордания поставляла гуманитарную помощь в "Рукбан", когда Сирия не могла делать этого своими силами.
"Теперь положение улучшилось, появились условия для вывода всех беженцев из лагеря. Последнее нам - и иорданской, и российской сторонам - видится как единственное решение возникшего кризиса ", - сказал глава иорданского МИД.
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