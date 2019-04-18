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Дальнее зарубежье 18.04.2019 11:29

Помпео и Шанахан обсудят с коллегами из Японии денуклеаризацию КНДР и другие вопросы региональной безопасности

Госсекретарь США Майк Помпео и исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан встретятся с главой МИД Японии Таро Коно и министром обороны Такэси Ивайя 19 апреля в столице США, сообщает госдеп.

"Госсекретарь США Майк Помпео и исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан примут у себя министра иностранных дел Японии Таро Коно и министра обороны Такэси Ивайю в рамках заседания Консультативного комитета по безопасности ("2 + 2") в пятницу, 19 апреля, в государственном департаменте", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Согласно ему, основное внимание на совещании будет уделено координации между США и Японией по вопросам региональной безопасности, среди которых "достижение окончательной, полностью проверенной денуклеаризации" КНДР, "укрепление потенциала американо-японского альянса" и сотрудничество в целях "поддержания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Участники также обсудят продолжающуюся реорганизацию вооруженных сил США в Японии.

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, ВСТРЕЧА, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]