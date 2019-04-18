Манат подорожал к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 18 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 18 апреля ЦБА установил 1,9202 манат/1EUR (17 апреля - 1,9216 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 18 апреля установил 0,0266 манат/1RUB (17 апреля – 0,0265 манат/1RUB).

А.Мамедов