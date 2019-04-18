Манат подорожал к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 18 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 18 апреля ЦБА установил 1,9202 манат/1EUR (17 апреля - 1,9216 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 18 апреля установил 0,0266 манат/1RUB (17 апреля – 0,0265 манат/1RUB).
А.Мамедов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Алиев приглашает китайские компании инвестировать в Азербайджан
Азербайджана и Грузии провели очередной раунд политических консультаций
"Ливерпуль" разгромил "Порту" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" уступил "Манчестер Сити", но вышел в полуфинал Лиги чемпионов
В Сочи задержан гражданин Азербайджана, объявленный в международный розыск по обвинению в присвоении $250 тыс.
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Глава МИД Кубы в связи с новыми санкциями напомнил США про неудачную попытку свергнуть правительство Фиделя Кастро
Юристы Белого дома и чиновники Минюста США обсудили отчет Мюллера в преддверии его публикации - газета
Глава МИД Иордании заявил о возможности проведения еще одной трехсторонней встречи, посвященной ситуации в лагере "Рукбан"
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell поддержала проведение еще одного детского турнира по шахматам
Главный экономист рассказал участникам "Access Business Talks" о проектах, реализуемых АБР
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР