Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9216 RUR   0.0265 GBR   2.2201 TRY   0.2941

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.05 0.65 Brent 71.72 0.54

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 18.04.2019 09:36

Нефть слабо растет после снижения днем ранее, Brent торгуется у $71,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в четверг слабо повышаются после снижения по итогам предыдущей сессии.

При этом активность торговли начинает снижаться в преддверии пасхальных праздников, отмечает Dow Jones.

С начала текущего месяца нефть подорожала на 6-8%, и этого вполне достаточно для того, чтобы рынок перешел в режим ожидания, полагают эксперты. Сейчас на повестке дня стоит вопрос расширения санкций США против иранского экспорта топлива.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 подорожали на $0,05 (на 0,07%) - до $71,67 за баррель. В предыдущий день их цена опустилась на $0,10 (на 0,14%), составив на закрытие $71,62 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются утром на $0,03 (на 0,05%) - до $63,79 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена уменьшилась на $0,29 (на 0,45%) и завершила день на отметке $63,76.

Товарные запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на 1,4 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их рост на 1,8 млн баррелей.

Запасы нефти снизились впервые за четыре недели.

Резервы бензина на минувшей неделе уменьшились на 1,17 млн баррелей вместо ожидавшегося падения на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 362 тыс. баррелей вместо 1,6 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 1,54 млн баррелей.

Вместе с тем нефтедобыча в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки с исторического максимума, достигнутого неделей ранее, и составила 12,1 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


Похожие новости


Цены на нефть слабо меняются на сигналах снижения запасов в США, Brent торгуется у $71,8 за баррель Цены на нефть растут на сигналах снижения запасов в США, Brent торгуется выше $72 за баррель Нефть дорожает, цена Brent превысила $72 за баррель впервые с ноября 2018 года Нефть перешла к росту в ожидании данных о запасах в США, Brent торгуется у $71,3 за баррель Нефть дешевеет на ожиданиях роста добычи в США, Brent на уровне $71,01 за баррель Goldman повысило прогноз цены нефти Brent до $72,5 за баррель во II квартале

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]