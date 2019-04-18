Нефть слабо растет после снижения днем ранее, Brent торгуется у $71,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в четверг слабо повышаются после снижения по итогам предыдущей сессии.
При этом активность торговли начинает снижаться в преддверии пасхальных праздников, отмечает Dow Jones.
С начала текущего месяца нефть подорожала на 6-8%, и этого вполне достаточно для того, чтобы рынок перешел в режим ожидания, полагают эксперты. Сейчас на повестке дня стоит вопрос расширения санкций США против иранского экспорта топлива.
Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 подорожали на $0,05 (на 0,07%) - до $71,67 за баррель. В предыдущий день их цена опустилась на $0,10 (на 0,14%), составив на закрытие $71,62 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются утром на $0,03 (на 0,05%) - до $63,79 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена уменьшилась на $0,29 (на 0,45%) и завершила день на отметке $63,76.
Товарные запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на 1,4 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их рост на 1,8 млн баррелей.
Запасы нефти снизились впервые за четыре недели.
Резервы бензина на минувшей неделе уменьшились на 1,17 млн баррелей вместо ожидавшегося падения на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 362 тыс. баррелей вместо 1,6 млн баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 1,54 млн баррелей.
Вместе с тем нефтедобыча в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки с исторического максимума, достигнутого неделей ранее, и составила 12,1 млн б/с.
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