Олигарх Коломойский готов вернуться на Украину в случае избрания Зеленского президентом - СМИ

Бизнесмен Игорь Коломойский обещает вернуться на Украину в случае победы Владимира Зеленского на выборах президента страны.

В интервью журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый"), записанном в рамках расследования "Бенефициар", на вопрос, вернется ли он, если В.Зеленский будет избран президентом, И.Коломойский ответил: "Ну конечно. Я так собирался и раньше вернуться, но сейчас там всякие случаи ... Чтобы не было предвыборных каких-то ..."

"У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить сумятицу, переполох, поэтому я решил здесь спокойно отсидеться и не нервировать никого в Украине", - пояснил бизнесмен.

Как отмечает "Радио Свобода", И.Коломойский с сентября 2018 г. живет в Израиле, в городе Герцлия. На вопрос "Схем", с чем это связано, бизнесмен отметил - перебрался из Швейцарии в другую страну "по семейным обстоятельствам", и добавил: "Нахожусь сейчас здесь в ожидании того, что мне скажут мои адвокаты в связи с последним данным, которые появились в прессе".

На уточняющий опрос пояснил, что речь идет "в связи с якобы расследованием в США, потому что нет никаких комментариев; ничего не понятно; поэтому адвокаты посоветовали побыть здесь, пока прояснится ситуация".

Ранее американское интернет-издание The Daily Beast опубликовало материал "Украинский олигарх-миллиардер Игорь Коломойский находится под следствием ФБР". В подзаголовке указывается, что И.Коломойский попал под следствие по обвинению в финансовых преступлениях, напоминает "Радио Свобода".

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля с участием В.Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко.