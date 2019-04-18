Минюст Киргизии в базе юрлиц исключил Атамбаева из списка руководителей основанной им партии

Минюст Киргизии в электронной базе данных юридических лиц изменил сведения о руководстве возглавляемой экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), заменив в строке "учредитель" его имя на имя Сагынбека Абдрахманова, лидера движения "СДПК без Атамбаева", следует из данных, опубликованных в четверг на сайте ведомства.

Бывший губернатор Чуйской области С.Абдрахманов в начале апреля провел съезд своих соратников по партии под девизом "СДПК без Атамбаева" и заявил о намерении подать документы о перерегистрации партии в Минюст. Руководство СДПК во главе с А.Атамбаевым не признало съезд "альтернативной СДПК", объявив ее "фейковой партией".

"Минюст не проводил перерегистрацию СДПК, были внесены изменения данных в реестр юридических лиц", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в четверг.

Зампредседателя политсовета СДПК, депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина на заседании в четверг заявила, что "партия была нагло отобрана".

"Официальная партия передавала в Минюст, что у нас новый политсовет, новое решение съезда, но Минюст перечеркнул все, и, боясь, скорее всего, провел эту перерегистрацию. Кто такой этот Абдрахманов? У меня есть официальный ответ, что движение "Без Атамбаева" нигде юридически не прошло регистрацию", - сказала И.Карамушкина.

Она заявила, что требует от Минюста Киргизии официального ответа, на основании каких документов были внесены изменения. "Можно было все решить в правовом русле - оппонировать Атамбаеву, политсовету партии, но не так нагло отбирать", - добавила И.Карамушкина.

Раскол в СДПК, которой руководит бывший глава государства А.Атамбаев, начался осенью 2018 года, когда из состава политсовета был исключен лидер парламентской фракции Иса Омуркулов.

Местные наблюдатели тогда заявили, что в СДПК существует два центра - парламентский, который негласно подчиняется младшему брату президента Киргизии Асылбеку Жээнбекову, поддерживающему движение "СДПК без Атамбаева", и политсовет во главе с А.Атамбаевым, вступившим в противостояние со своим преемником на посту президента Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

3 апреля противники А.Атамбаева в СДПК на съезде в Бишкеке избрали своим лидером С.Абдрахманова и приняли решение об исключении из партии экс-президента страны. Заявление о перерегистрации партии было направлено в Минюст Киргизии. Ранее в тот же день брат президента Киргизии С.Жээнбекова Асылбек заявил о выходе из СДПК.

В начале 2019 года возглавляемая экс-президентом республики А.Атамбаевым партия заявила о переходе в оппозицию. 6 апреля прошел съезд СДПК, где были приняты изменения в состав партийного политсовета, и документы были направлены в Минюст.

Социал-демократическая партия Киргизии, основанная А.Атамбаевым, является одной из старейших партий в республике.