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СНГ 18.04.2019 12:43

Красный Крест отправил в Донбасс 300 тон гумпомощи

Колонна грузовиков от Международного комитета Красного Креста (МККК) проследовала в четверг утром через пункт пропуска "Новотроицкое" на неподконтрольную властям Украины часть Донбасса, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 16 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлено гуманитарную помощь весом 295 тонн, а именно: продуктовые наборы, гигиенические наборы, строительные материалы, сельскохозяйственные материалы", - говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте Госпогранслужбы в четверг.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]