Красный Крест отправил в Донбасс 300 тон гумпомощи

Колонна грузовиков от Международного комитета Красного Креста (МККК) проследовала в четверг утром через пункт пропуска "Новотроицкое" на неподконтрольную властям Украины часть Донбасса, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 16 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлено гуманитарную помощь весом 295 тонн, а именно: продуктовые наборы, гигиенические наборы, строительные материалы, сельскохозяйственные материалы", - говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте Госпогранслужбы в четверг.