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АПК 18.04.2019 11:43

Азербайджан в январе-марте увеличил производство продукции АПК на 3,6%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в первом квартале 2019 года составил 894,2 млн манатов, что на 3,6% выше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

За отчетный период объем производства продукции в животноводстве составил 857,7 млн манатов, растениеводства – 36,5 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 2,8%, растениеводства – 24,7%.

В отчетный период в республике произведено 122,9 тыс. тонн мяса (рост на 3,1%), 467,5 тыс. тонн молока (рост на 2%), 442,4 млн яиц (рост на 1,8%).

В январе-марте 2019 года с тепличных хозяйств собрано 68,3 тыс. тонн овощей, что на 32% больше аналогичного периода прошлого года.

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в 2018 году увеличился на 4,6%.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АПК, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]