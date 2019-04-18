Азербайджан в январе-марте увеличил производство продукции АПК на 3,6%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в первом квартале 2019 года составил 894,2 млн манатов, что на 3,6% выше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

За отчетный период объем производства продукции в животноводстве составил 857,7 млн манатов, растениеводства – 36,5 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 2,8%, растениеводства – 24,7%.

В отчетный период в республике произведено 122,9 тыс. тонн мяса (рост на 3,1%), 467,5 тыс. тонн молока (рост на 2%), 442,4 млн яиц (рост на 1,8%).

В январе-марте 2019 года с тепличных хозяйств собрано 68,3 тыс. тонн овощей, что на 32% больше аналогичного периода прошлого года.

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в 2018 году увеличился на 4,6%.

А. Мамедов