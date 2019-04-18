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Регион 18.04.2019 12:00

Американцы и сионисты виноваты в проблемах Ближнего Востока - президент Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани в четверг заявил, что США, Израиль и их союзники несут ответственность за проблемы в ближневосточном регионе, сообщают иранские СМИ.

"Если сегодня у нас существует какая-либо проблема в регионе, то корни этой проблемы уходят либо к высокомерию США, либо к сионистам", - сказал Х.Рухани в ходе своего обращения к гражданам по случаю Дня армии в Иране.

"Страны региона на протяжении веков жили бок о бок друг с другом и не испытывали никаких проблем", - добавил иранский президент.

По его словам, "крупные державы, в частности, США, а также сионисты, не хотят стабильности, единства, безопасности и братства" на Ближнем Востоке.

Х.Рухани обратился к государствам, расположенным по соседству с Ираном, призвав их "быть едиными и избавиться от присутствия агрессора" в регионе.

"Окончательная победа будет, конечно же, с теми, кто честен", - сказал президент Ирана.

Кроме того, он указал на важную роль иранской армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в борьбе с терроризмом.

"Террористов в Ираке, Афганистане, Ливане и Сирии удалось победить благодаря усилиям иранской армии и КСИР, которые оказывали помощь по запросу правительств стран региона", - добавил Х.Рухани.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении внести КСИР в список террористических организаций. В ответ Х.Рухани заявил, что настоящим лидером мирового терроризма являются Соединенные Штаты.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, БЛИЖВОСТОК, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]