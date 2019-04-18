Американцы и сионисты виноваты в проблемах Ближнего Востока - президент Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани в четверг заявил, что США, Израиль и их союзники несут ответственность за проблемы в ближневосточном регионе, сообщают иранские СМИ.
"Если сегодня у нас существует какая-либо проблема в регионе, то корни этой проблемы уходят либо к высокомерию США, либо к сионистам", - сказал Х.Рухани в ходе своего обращения к гражданам по случаю Дня армии в Иране.
"Страны региона на протяжении веков жили бок о бок друг с другом и не испытывали никаких проблем", - добавил иранский президент.
По его словам, "крупные державы, в частности, США, а также сионисты, не хотят стабильности, единства, безопасности и братства" на Ближнем Востоке.
Х.Рухани обратился к государствам, расположенным по соседству с Ираном, призвав их "быть едиными и избавиться от присутствия агрессора" в регионе.
"Окончательная победа будет, конечно же, с теми, кто честен", - сказал президент Ирана.
Кроме того, он указал на важную роль иранской армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в борьбе с терроризмом.
"Террористов в Ираке, Афганистане, Ливане и Сирии удалось победить благодаря усилиям иранской армии и КСИР, которые оказывали помощь по запросу правительств стран региона", - добавил Х.Рухани.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении внести КСИР в список террористических организаций. В ответ Х.Рухани заявил, что настоящим лидером мирового терроризма являются Соединенные Штаты.
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