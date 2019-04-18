Вашингтон ввел санкции против сына лидера Никарагуа и вице-президента страны

США в среду добавили в санкционный список сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги, Лауреано Ортегу Мурильо и вице-президента страны Росарио Мурильо, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение американского Минфина)
В сообщении OFAC отмечается, что ограничительные меры в отношении сына никарагуанского лидера, вице-президента Р.Мурильо и никарагуанского банка Banco Corporativo SA введены "из-за коррупционных финансовых операций и поддержки режима Ортеги".
"Добавленные в санкционный список лица и структура поддерживают режим, который с апреля 2018 года расправляется с политической оппозицией. Это привело к гибели 325 человек, ранениям более 2 тыс. человек, тюремному заключению сотен политических деятелей и представителей гражданского общества и тому, что более 42 тыс. никарагуанцев ищут убежище в Коста-Рике", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте OFAC.
В нем отмечается, что "президент Ортега, вице-президент Мурильо и члены их окружения продолжают участвовать в вопиющей коррупции, насилии и нарушениях основных прав человека".
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