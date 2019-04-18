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Бизнес и законодательство 18.04.2019 12:33

MBNP, АВА и KOBIA повысят финансовую грамотность МСП

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA), Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) и Ассоциация банков Азербайджана (АВА) подписали протокол о намерениях, сообщает KOBIA.

Согласно документу, MBNP и АВА создадут совместную платформу для обсуждения эффективности механизмов, применяемых в финансово-кредитных организациях и при государственной финансовой поддержке для финансирования малого и среднего бизнеса (МСП).

Кроме этого, будет проведен анализ возможностей по применению альтернативных и инновационных механизмов финансирования и поддержки МСП по выходу на рынок ценных бумаг и использование соответствующих рыночных инструментов.

Стороны с целью увеличения финансовой грамотности МСП в различных регионах страны будут проводить просветительные мероприятия, организовывать форумы по развитию МСП и заседания «круглых столов».

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: MBNP, АВА, KOBIA

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]