MBNP, АВА и KOBIA повысят финансовую грамотность МСП

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA), Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) и Ассоциация банков Азербайджана (АВА) подписали протокол о намерениях, сообщает KOBIA.

Согласно документу, MBNP и АВА создадут совместную платформу для обсуждения эффективности механизмов, применяемых в финансово-кредитных организациях и при государственной финансовой поддержке для финансирования малого и среднего бизнеса (МСП).

Кроме этого, будет проведен анализ возможностей по применению альтернативных и инновационных механизмов финансирования и поддержки МСП по выходу на рынок ценных бумаг и использование соответствующих рыночных инструментов.

Стороны с целью увеличения финансовой грамотности МСП в различных регионах страны будут проводить просветительные мероприятия, организовывать форумы по развитию МСП и заседания «круглых столов».

Б.Рустамбеков