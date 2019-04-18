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Дальнее зарубежье 18.04.2019 13:02

Юнкер соболезнует в связи с гибелью 29 человек в автокатастрофе на Мадейре

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в четверг выразил соболезнования семьям и друзьям погибших в автокатастрофе на Мадейре.

"Я с глубокой печалью узнал о трагическом происшествии на португальском острове Мадейра, которое унесло жизни 29 европейских граждан из Германии", - говорится в заявлении Ж.-К.Юнкера, распространенном пресс-службой.

"От имени Европейской комиссии я бы хотел выразить мои искренние соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб", - отметил председатель ЕК.

Ж.-К.Юнкер также поблагодарил экстренные службы Мадейры, а также португальское руководство за оперативные действия и пожелал скорейшего выздоровления всем получившим травмы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером. Туристический автобус, в котором в основном находились граждане ФРГ, на крутом повороте на холме выехал за пределы дороги и рухнул на крышу дома. Погибли 29 человек. Еще 27 человек, включая водителя и экскурсовода, получили ранения.

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Тэги: ЕС, ПОРТУГАЛИЯ, ЮНКЕР, СОБОЛЕЗНОВЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]