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Финансы 18.04.2019 13:02

Назначен советник главы ADIF

Советником исполнительного директора Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) назначен Векил Исмайлов.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на финансовом рынке, В.Исмайлов приступил к выполнению обязанностей с апреля.

«На этом посту В.Исмайлов заменил Орхана Хубанлы», - отметил источник.

В.Исмайлов перешел на работу в ADIF из системы министерства финансов, где он проработал около 20 лет на различных должностях.

ADIF создан в 2007 году. Основная цель фонда – гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ADIF, ГЛАВА, СОВЕТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]