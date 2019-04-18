Назначен советник главы ADIF

Советником исполнительного директора Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) назначен Векил Исмайлов.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на финансовом рынке, В.Исмайлов приступил к выполнению обязанностей с апреля.

«На этом посту В.Исмайлов заменил Орхана Хубанлы», - отметил источник.

В.Исмайлов перешел на работу в ADIF из системы министерства финансов, где он проработал около 20 лет на различных должностях.

ADIF создан в 2007 году. Основная цель фонда – гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.

А.Азизов