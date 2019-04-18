Президент Белоруссии мечтает создать в республике международный финансовый центр

Белоруссия заинтересована в опыте Дубайского международного финансового центра (МФЦ) при создании собственного подобного центра, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководством Дубайского МФЦ в четверг в Минске.

"Полагаю, что вы уже знакомы с нашими мечтами: создать нечто подобное вашему центру в Беларуси. И я буду вам весьма признателен, если вы продолжите свою благотворительную деятельность в Беларуси в плане поддержки этого проекта и консультативной помощи нам", - сказал А.Лукашенко.

Президента цитирует его пресс-служба.

Глава государства отметил опыт Дубайского МФЦ в создании таких международных финансовых центров. "Знаю, что ваш центр проявляет большой интерес в сотрудничестве в области IT-технологий, вы много уделяете внимания цифровой экономике. Мы также этим серьезно занимаемся. Думаю, если бы мы сумели найти общий интерес, то это сопряжение было бы только на пользу развитию цифровой экономики. Если вы сочтете, что в Беларуси есть опыт высоких технологий, мы к вашим услугам и готовы работать вместе", - подчеркнул А.Лукашенко.

В свою очередь управляющий Дубайского МФЦ Эсса Абдулфаттах Казим заявил, что и правительство Дубая, и сам центр обязуются поддерживать проект в Белоруссии.

"С прошлого лета после получения первых документов на этот счет мы приняли решение поддерживать сотрудничество в этой области. Не думаю, что это просто мечта. Это что-то, что мы очень скоро реализуем. Мы приехали, чтобы поделиться опытом, мы готовы к этому, особенно, что касается создания и развития финансового центра. И мы полностью готовы вносить вклад в развитие отношений между двумя государствами, особенно в IT-секторе", - сказал он.

По словам первого вице-премьера Белоруссии Александра Турчина, которого цитирует госагентство "БелТА", в правительстве будет подписан меморандум о взаимодействии и помощи Дубайского МФЦ в возможном создании в республике международного финансового центра.

"У нас есть определенные мысли, как новые финансовые технологии попытаться упаковать в нашем центре. В мире более 100 таких финансовых центров, и Дубайский - один из лидеров. На мой взгляд, если делать традиционный финансовый центр, конечно, нам сложно будет конкурировать с такими гигантами. Поэтому мы хотим, чтобы в нашем центре, если мы будем его создавать, была некая изюминка, которая сегодня связана именно с нашими IT-технологиями", - сказал А.Турчин.

В частности, по его словам, речь идет об интегрировании в работу белорусского МФЦ современных финансовых технологий, в том числе криптобиржи.

Первый вице-премьер уточнил, что в первую очередь белорусский МФЦ будет ориентироваться на регион Восточной Европы

"Нам надо для себя принять решение: мы движемся в этом направлении или нет. Мы сейчас вырабатываем алгоритм действий. Для создания центра есть базовые условия, без которых это невозможно. Многие вещи сейчас реализованы в Парке высоких технологий, касательно английского права и так далее. Мы хотим обобщить все эти практики и потом доложить Президенту для того, чтобы принимать решение", - резюмировал А.Турчин.