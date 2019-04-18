Две трети финдиректоров ожидают рецессии в США к лету 2020 года - опрос

Более двух третей (67%) опрошенных финансовых директоров ожидают наступления рецессии в экономике США к лету 2020 года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного университетом Дьюка.

В опросе приняли участие свыше 1,5 тыс. финдиректоров со всего мира, включая 469 из Северной Америки.

Треть респондентов (38%) полагает, что спад в американской экономике наступит уже в первом квартале следующего года, подавляющее большинство (84%) готовится к рецессии до первого квартала 2021 года.

Отмечается, что предыдущий опрос, проведенный квартал назад, продемонстрировал еще больший пессимизм финдиректоров, что отчасти объясняется обвалом фондовых рынков в конце 2018 года.

В 2018 году экономика США выросла на 3%. Большинство экспертов ожидают замедления роста в текущем году до 2-2,5%, прогноз Федеральной резервной системы (ФРС) предусматривает подъем на 2,1% в 2019 году и на 1,9% в 2020 году.