Две трети финдиректоров ожидают рецессии в США к лету 2020 года - опрос

Более двух третей (67%) опрошенных финансовых директоров ожидают наступления рецессии в экономике США к лету 2020 года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного университетом Дьюка.
В опросе приняли участие свыше 1,5 тыс. финдиректоров со всего мира, включая 469 из Северной Америки.
Треть респондентов (38%) полагает, что спад в американской экономике наступит уже в первом квартале следующего года, подавляющее большинство (84%) готовится к рецессии до первого квартала 2021 года.
Отмечается, что предыдущий опрос, проведенный квартал назад, продемонстрировал еще больший пессимизм финдиректоров, что отчасти объясняется обвалом фондовых рынков в конце 2018 года.
В 2018 году экономика США выросла на 3%. Большинство экспертов ожидают замедления роста в текущем году до 2-2,5%, прогноз Федеральной резервной системы (ФРС) предусматривает подъем на 2,1% в 2019 году и на 1,9% в 2020 году.
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