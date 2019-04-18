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Дальнее зарубежье 18.04.2019 15:14

Две трети финдиректоров ожидают рецессии в США к лету 2020 года - опрос

Более двух третей (67%) опрошенных финансовых директоров ожидают наступления рецессии в экономике США к лету 2020 года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного университетом Дьюка.

В опросе приняли участие свыше 1,5 тыс. финдиректоров со всего мира, включая 469 из Северной Америки.

Треть респондентов (38%) полагает, что спад в американской экономике наступит уже в первом квартале следующего года, подавляющее большинство (84%) готовится к рецессии до первого квартала 2021 года.

Отмечается, что предыдущий опрос, проведенный квартал назад, продемонстрировал еще больший пессимизм финдиректоров, что отчасти объясняется обвалом фондовых рынков в конце 2018 года.

В 2018 году экономика США выросла на 3%. Большинство экспертов ожидают замедления роста в текущем году до 2-2,5%, прогноз Федеральной резервной системы (ФРС) предусматривает подъем на 2,1% в 2019 году и на 1,9% в 2020 году.

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Тэги: США, КОМПАНИИ, РУКОВОДСТВО, РЕЦЕССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]