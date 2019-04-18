Макрон примет в Елисейском дворце пожарных, тушивших пожар в Нотр-Даме

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг встретится с пожарными, которые принимали участие в ликвидации пожара в соборе Парижской Богоматери, сообщают французские СМИ.
Встреча запланирована в полдень по местному времени и пройдет в Елисейском дворце.
Э.Макрон ранее указывал на выдающуюся работу сотрудников пожарной службы, назвав их героями.
Кроме того, чествовать пожарных, которые в течение 15 часов тушили пожар в Нотр-Дам де Пари, будут в четверг в ходе церемонии, которую организует парижская мэрия.
Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора для реставрационных работ. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.
Э.Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет.
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