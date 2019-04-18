Макрон примет в Елисейском дворце пожарных, тушивших пожар в Нотр-Даме

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг встретится с пожарными, которые принимали участие в ликвидации пожара в соборе Парижской Богоматери, сообщают французские СМИ.

Встреча запланирована в полдень по местному времени и пройдет в Елисейском дворце.

Э.Макрон ранее указывал на выдающуюся работу сотрудников пожарной службы, назвав их героями.

Кроме того, чествовать пожарных, которые в течение 15 часов тушили пожар в Нотр-Дам де Пари, будут в четверг в ходе церемонии, которую организует парижская мэрия.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора для реставрационных работ. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Э.Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет.