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Дальнее зарубежье 18.04.2019 16:01

Макрон примет в Елисейском дворце пожарных, тушивших пожар в Нотр-Даме

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг встретится с пожарными, которые принимали участие в ликвидации пожара в соборе Парижской Богоматери, сообщают французские СМИ.

Встреча запланирована в полдень по местному времени и пройдет в Елисейском дворце.

Э.Макрон ранее указывал на выдающуюся работу сотрудников пожарной службы, назвав их героями.

Кроме того, чествовать пожарных, которые в течение 15 часов тушили пожар в Нотр-Дам де Пари, будут в четверг в ходе церемонии, которую организует парижская мэрия.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора для реставрационных работ. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Э.Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЖАРНЫЕ, СОБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]