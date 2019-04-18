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Дальнее зарубежье 18.04.2019 13:17

Меркель выразила соболезнования родственникам погибших на Мадейре

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг выразила соболезнования родственникам граждан, погибших в автокатастрофе на Мадейре.

"Мои глубокие соболезнования, прежде всего, всем семьям, которые в этом несчастном случае потеряли своих любимых", - сказано в заявлении канцлера, которое распространила пресс-служба правительства.

По словам А.Меркель, МИД ФРГ и его сотрудники в Португалии контактируют с местными властями и пытаются поддержать родственников погибших.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 29 человек погибли в результате автокатастрофы с участием туристического автобуса на португальском острове Мадейра. Предположительно, большинство погибших - граждане Германии.

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Тэги: ФРГ, ПОРТУГАЛИЯ, КАНЦЛЕР, АВТОКАТАСТРОФА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]