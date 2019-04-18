Меркель выразила соболезнования родственникам погибших на Мадейре

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг выразила соболезнования родственникам граждан, погибших в автокатастрофе на Мадейре.
"Мои глубокие соболезнования, прежде всего, всем семьям, которые в этом несчастном случае потеряли своих любимых", - сказано в заявлении канцлера, которое распространила пресс-служба правительства.
По словам А.Меркель, МИД ФРГ и его сотрудники в Португалии контактируют с местными властями и пытаются поддержать родственников погибших.
Ранее стало известно, что по меньшей мере 29 человек погибли в результате автокатастрофы с участием туристического автобуса на португальском острове Мадейра. Предположительно, большинство погибших - граждане Германии.
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