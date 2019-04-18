США предложили провести новую встречу глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху в Вашингтоне – Мамедъяров

США предложили провести очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в Вашингтоне, сообщил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Эльмар Мамедъяров.

«Вчера (во вторник – ИФ) мы получили предложение из США. Госсекретарь США хочет внести вклад в продвижение переговорного процесса», - сказал Э.Мамедъяров в среду в Варшаве на пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

Он подчеркнул важность удвоения усилий для прорыва в переговорном процессе. «Нам нужен прорыв в переговорном процессе. Могу сказать, что я не настроен оптимистично, но давайте говорить реально, мы должны удвоить усилия. Россия делает это. На последней встрече принимал участие глава МИД Сергей Лавров»,- отметил министр.

Как сообщалось ранее, рабочая встреча министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России состоялась 15 апреля в Москве по инициативе российской стороны. На встрече обсуждалось нагорно-карабахское урегулирование. Во встрече также приняли участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Э.Мамедъяров по итогам трехсторонней встречи в Москве заявил, что на ней были озвучены ряд новых предложений. "Я не хочу на данный момент раскрывать эти предложения. Это предложения и российской стороны, и сопредседателей, и Азербайджана, и Армении. Мы будем работать в этом направлении", - заявил МИД Азербайджана журналистам в Москве.

Ф.Исазаде