США предложили провести новую встречу глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху в Вашингтоне – Мамедъяров

США предложили провести очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в Вашингтоне, сообщил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Эльмар Мамедъяров.
«Вчера (во вторник – ИФ) мы получили предложение из США. Госсекретарь США хочет внести вклад в продвижение переговорного процесса», - сказал Э.Мамедъяров в среду в Варшаве на пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.
Он подчеркнул важность удвоения усилий для прорыва в переговорном процессе. «Нам нужен прорыв в переговорном процессе. Могу сказать, что я не настроен оптимистично, но давайте говорить реально, мы должны удвоить усилия. Россия делает это. На последней встрече принимал участие глава МИД Сергей Лавров»,- отметил министр.
Как сообщалось ранее, рабочая встреча министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России состоялась 15 апреля в Москве по инициативе российской стороны. На встрече обсуждалось нагорно-карабахское урегулирование. Во встрече также приняли участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.
Э.Мамедъяров по итогам трехсторонней встречи в Москве заявил, что на ней были озвучены ряд новых предложений. "Я не хочу на данный момент раскрывать эти предложения. Это предложения и российской стороны, и сопредседателей, и Азербайджана, и Армении. Мы будем работать в этом направлении", - заявил МИД Азербайджана журналистам в Москве.
Ф.Исазаде
ASB увеличил в I квартале активы на 10%, чистую прибыль – в 1,9 раза
Газпром вновь проводит оценку своего пакета акций в ижевском Спецгазавтотрансе
Швейцария увеличила экспорт часов в марте рекордными темпами с октября
Кинокомпания Disney пожертвует $5 млн на восстановление Нотр-Дама
Президент Алиев посетил реконструированный парк в поселке Гарачухур
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Директор ФСБ встревожен тенденцией появления в мире антиисламского терроризма и хладнокровных психопатов-убийц
Глава МИД ФРГ летит на Мадейру, где в автокатастрофе погибли граждане ФРГ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell поддержала проведение еще одного детского турнира по шахматам
Главный экономист рассказал участникам "Access Business Talks" о проектах, реализуемых АБР
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР