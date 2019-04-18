Партия Атамбаева обратилась в Генпрокуратуру Киргизии в связи с изменением данных о СДПК в реестре Минюста

Социал-демократическая партия Киргизии (СДПК), возглавляемая экс-президентом страны Алмазбеком Атамбаевым, обратилась в генеральную прокуратуру с просьбой о возбуждении уголовного дела по факту изменения Минюстом данных о руководителе партии в базе данных юридических лиц.

"Социал-демократическая партия Киргизии считает незаконными внесенные министерством юстиции недавние изменения в Единый государственный реестр юридических лиц в части смены руководителя партии и юридического адреса СДПК", - говорится в подписанном А.Атамбаевым заявлении партии, поступившим в четверг в "Интерфакс".

В заявлении А.Атамбаева отмечается, что СДПК требует "зарегистрировать вышеуказанное нарушение законодательства в Едином реестре преступлений и проступков и официально сообщить нам о начале досудебного производства по уголовному делу в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом республики".

В документе отмечается, что СДПК усматривает в действиях руководства и сотрудников Минюста "признаки уголовно наказуемых деяний" и призывает "допросить не только руководителей и сотрудников министерства юстиции, но также должностные лица, курирующие это министерство в аппарате президента и в правительстве".

Ранее в четверг сообщалось, что в базе данных юридических лиц Минюста Киргизии изменены сведения о руководстве возглавляемой экс-президентом А.Атамбаевым СДПК, где в строке "учредитель" его имя заменено на имя Сагынбека Абдрахманова, лидера движения "СДПК без Атамбаева".

Бывший губернатор Чуйской области С.Абдрахманов в начале апреля провел съезд своих соратников по партии под девизом "СДПК без Атамбаева" и заявил о намерении подать документы о перерегистрации партии в Минюст. Руководство СДПК во главе с А.Атамбаевым не признало съезд "альтернативной СДПК", объявив ее "фейковой партией".

"Минюст не проводил перерегистрацию СДПК, были внесены изменения данных в реестр юридических лиц", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в четверг.

Зампредседателя политсовета СДПК, депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина на заседании в четверг заявила, что "партия была нагло отобрана".

"Официальная партия передавала в Минюст, что у нас новый политсовет, новое решение съезда, но Минюст перечеркнул все, и, боясь, скорее всего, провел эту перерегистрацию. Кто такой этот Абдрахманов? У меня есть официальный ответ, что движение "Без Атамбаева" нигде юридически не прошло регистрацию", - сказала И.Карамушкина.

На пресс-конференции в четверг она заявила, что "Минюст (...) пошел на поводу у власти. (...) Так цинично хотят отобрать партию, это означает, что идет подготовка к парламентским выборам, хотят разобщить партию, убрать Атамбаева с политической арены".

Зампред политсовета СДПК назвала происходящее "рейдерским захватом" и добавила, что "точка невозврата пройдена".

"Если раньше А.Атамбаев заявлял о готовности пойти на уступки и диалог, все-таки Сооронбай Жээнбеков долгое время был членом СДПК, но последние движения показывают, что это точка невозврата, и теперь мы будем действовать более радикальными методами", - заявила И.Карамушкина, упомянув президента Киргизии.

Со своей стороны официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева заявила, что партия будет добиваться возможности участия в парламентских выборах в 2020 году.

"Они ошибаются, что так могут запугать нас, это может привести к печальным последствиям, так просто мы партию не отдадим, мы будем бороться, и на парламентские выборы 2020 года мы пойдем под флагом СДПК", - сказала К.Жолдубаева.

Со своей стороны лидер "СДПК без Атамбаева" С.Абдрахманов в четверг заявил, что в связи с изменением данных об учредителях партии, он требует у А.Атамбаева "вернуть гербовую печать, устав и деньги СДПК", отметив, что устав и печать необходимы для перерегистрации партии в Минюсте Киргизии.

Раскол в СДПК, которой руководит бывший глава государства А.Атамбаев, начался осенью 2018 года, когда из состава политсовета был исключен лидер парламентской фракции Иса Омуркулов.

Местные наблюдатели тогда заявили, что в СДПК существует два центра - парламентский, который негласно подчиняется младшему брату президента Киргизии Асылбеку Жээнбекову, поддерживающему движение "СДПК без Атамбаева", и политсовет во главе с А.Атамбаевым, вступившим в противостояние со своим преемником на посту президента Киргизии С.Жээнбековым.

3 апреля противники А.Атамбаева в СДПК на съезде в Бишкеке избрали своим лидером С.Абдрахманова и приняли решение об исключении из партии экс-президента страны. Заявление о перерегистрации партии было направлено в Минюст Киргизии. Ранее в тот же день брат президента Киргизии С.Жээнбекова Асылбек заявил о выходе из СДПК.

В начале 2019 года возглавляемая экс-президентом республики А.Атамбаевым партия заявила о переходе в оппозицию. 6 апреля прошел съезд СДПК, где были приняты изменения в состав партийного политсовета, и документы были направлены в Минюст.

Социал-демократическая партия Киргизии, основанная А.Атамбаевым, является одной из старейших партий в республике.