Белоруссия инициирует запрет на использование неперерабатываемой одноразовой упаковки в ЕАЭС

Белорусская сторона предлагает запретить использование неперерабатываемой одноразовой упаковки в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Александр Корбут.

"Беларусь вышла с предложением при рассмотрении технических регламентов в Евразийском экономическом союзе запретить использование одноразовой упаковки из неперерабатываемых материалов - тонких пластиков", - сказал А.Корбут в четверг в Минске.

Его цитирует госагентство БелТА.

"Идет обсуждение, надеемся, что коллеги из других стран нас поддержат, и мы сможем ввести данное ограничение в ЕАЭС", - добавил он.

Кроме того, Минприроды предлагает рассмотреть возможность введения в Белоруссии новых механизмов стимулирования, чтобы вовлечь отходы в гражданский оборот в качестве вторичного сырья.

В числе предложений - установить для тары, упаковки продовольственных товаров нормативы содержания веществ, которые могут быть использованы в качестве вторсырья. К таким материалам относится дерево, стекло, металл, бумага.

"Данная мера позволит сократить количество отходов, для использования которых в стране на данный момент отсутствуют технологии", - отметил замминистра.

"Предлагаем также установить ограничения по производству из первичного сырья отдельных видов непродовольственных товаров (пакетов, мешков, контейнеров), то есть обязать использовать только вторсырье при их производстве", - добавил А.Корбут.