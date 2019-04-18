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СНГ 18.04.2019 17:59

Белоруссия инициирует запрет на использование неперерабатываемой одноразовой упаковки в ЕАЭС

Белорусская сторона предлагает запретить использование неперерабатываемой одноразовой упаковки в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Александр Корбут.

"Беларусь вышла с предложением при рассмотрении технических регламентов в Евразийском экономическом союзе запретить использование одноразовой упаковки из неперерабатываемых материалов - тонких пластиков", - сказал А.Корбут в четверг в Минске.

Его цитирует госагентство БелТА.

"Идет обсуждение, надеемся, что коллеги из других стран нас поддержат, и мы сможем ввести данное ограничение в ЕАЭС", - добавил он.

Кроме того, Минприроды предлагает рассмотреть возможность введения в Белоруссии новых механизмов стимулирования, чтобы вовлечь отходы в гражданский оборот в качестве вторичного сырья.

В числе предложений - установить для тары, упаковки продовольственных товаров нормативы содержания веществ, которые могут быть использованы в качестве вторсырья. К таким материалам относится дерево, стекло, металл, бумага.

"Данная мера позволит сократить количество отходов, для использования которых в стране на данный момент отсутствуют технологии", - отметил замминистра.

"Предлагаем также установить ограничения по производству из первичного сырья отдельных видов непродовольственных товаров (пакетов, мешков, контейнеров), то есть обязать использовать только вторсырье при их производстве", - добавил А.Корбут.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, УПАКОВКА, ПЕРЕРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]