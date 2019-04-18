Ким Чен Ын может приехать на саммит с Путиным на бронепоезде - СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может отправиться в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным на собственном бронепоезде, сообщает в четверг агентство "Ренхап" со ссылкой на источники.
Агентство полагает, что встреча В.Путина и Ким Чен Ына состоится во Владивостоке.
Источники агентства полагают, что Ким Чен Ын может отдать предпочтение поезду, а не самолету, так как расстояние между Владивостоком и Пхеньяном достаточно небольшое.
В случае если Ким Чен Ын поедет на поезде, он может выбрать один из двух маршрутов, отмечают эксперты.
Так, первый из них занимает около 10 часов. Если северокорейский лидер выберет его, то он попадет из КНДР в Россию по железнодорожному мосту, соединяющему северокорейский Насон и российский Хасан.
Второй маршрут длиннее. Выбрав его, северокорейский лидер проедет на поезде через города Тумэнь и Хуньчунь на севере Китая, рассказали источники агентства. Именно по этому маршруту ехал его отец Ким Чен Ир в 2011 году на встречу с Дмитрием Медведевым, занимавшем тогда должность президента РФ, отмечает "Ренхап". Сколько времени занимает этот маршрут, агентство не указывает.
Оно напоминает, что в феврале Ким Чен Ыну потребовалось проехать на поезде 60 часов, чтобы добраться из Пхеньяна в Ханой.
На фоне проблем в переговорах о денуклеаризации с США, Ким Чен Ын может предпочесть именно последний вариант, чтобы продемонстрировать прочность связей и с Россией, и с Китаем, отмечает агентство.
"Таким образом, он убьет двух зайцев одним выстрелом. Так он может показать и собственному народу, и всему миру, что у него есть поддержка как Китая, так и России", - заявил источник агентства.
Как сообщалось, на следующей неделе готовится визит Ким Чен Ына в Россию.
Встреча глав двух стран, предположительно, пройдет во Владивостоке перед вылетом президента РФ Владимира Путина в Пекин на саммит "Один пояс - один путь" 26-27 апреля, сообщила в среду газета "Известия" со ссылкой на информированный источник в МИД РФ.
Накануне в расписании аэропорта Владивостока появилась информация о внеплановом авиарейсе из северокорейского Пхеньяна, запланированном на следующую неделю. В пресс-службе аэропорта и авиакомпания AirKoryo сообщили, что это не спецрейс.
СМИ предполагают, что встреча может пройти в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. В объявлении, разосланном студентам на внутреннем сайте вуза, сообщается, что с 24 по 25 апреля будут перенесены занятия "в рамках визита официальных делегаций".
В Кремле по-прежнему подтверждают подготовку встречи лидеров России и КНДР, не сообщая конкретных сроков.
"Встреча находится в состоянии подготовки, как только будет информация по всем модальностям встречи - время, место и иные - мы вас проинформируем", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг
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