Путин соболезнует в связи с гибелью граждан ФРГ в автоаварии на Мадейре

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования властям Германии в связи с гибелью граждан этой страны в результате ДТП на острове Мадейра.
"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Телеграмма адресована президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру этой страны Ангеле Меркель.
Как сообщалось, по меньшей мере, 29 человек погибли вечером в среду в результате автокатастрофы с участием туристического автобуса на португальском острове Мадейра. Большинство погибших - граждане Германии.
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