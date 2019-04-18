Путин соболезнует в связи с гибелью граждан ФРГ в автоаварии на Мадейре

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования властям Германии в связи с гибелью граждан этой страны в результате ДТП на острове Мадейра.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Телеграмма адресована президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру этой страны Ангеле Меркель.

Как сообщалось, по меньшей мере, 29 человек погибли вечером в среду в результате автокатастрофы с участием туристического автобуса на португальском острове Мадейра. Большинство погибших - граждане Германии.