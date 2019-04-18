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СНГ 18.04.2019 16:32

Путин соболезнует в связи с гибелью граждан ФРГ в автоаварии на Мадейре

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования властям Германии в связи с гибелью граждан этой страны в результате ДТП на острове Мадейра.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Телеграмма адресована президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру этой страны Ангеле Меркель.

Как сообщалось, по меньшей мере, 29 человек погибли вечером в среду в результате автокатастрофы с участием туристического автобуса на португальском острове Мадейра. Большинство погибших - граждане Германии.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ГЕРМАНИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]