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Дальнее зарубежье 18.04.2019 14:12

Глава МИД ФРГ летит на Мадейру, где в автокатастрофе погибли граждане ФРГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что вылетает на на португальский остров Мадейра, где в автокатастрофе погибли 29 человек, многие из которых - граждане ФРГ.

"Сегодня с командой врачей, психологов и консультантов МИД я лечу на Мадейру, чтобы самому встретиться с пострадавшими и поблагодарить португальских друзей за их помощь", - сказал Х.Маас в четверг. Его заявление распространила пресс-служба министерства.

По его словам, пока неизвестно, сколько граждан Германии погибло.

"Наше посольство в Лиссабоне вместе с местными сотрудниками учреждений активно пытается это выяснить. Посол также уже прилетел на Мадейру. И в Берлине, и на месте созданы кризисные штабы, для обеспокоенных родственников мы включили "горячую линию", - сказал министр. Также он поблагодарил представителей местных служб за уже оказанную помощь. Свои соболезнования также выразила канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 29 человек погибли в результате автокатастрофы с участием туристического автобуса на португальском острове Мадейра. Предположительно, большинство погибших - граждане Германии.

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Тэги: ФРГ, ПОРТУГАЛИЯ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]