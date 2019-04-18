Глава МИД ФРГ летит на Мадейру, где в автокатастрофе погибли граждане ФРГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что вылетает на на португальский остров Мадейра, где в автокатастрофе погибли 29 человек, многие из которых - граждане ФРГ.

"Сегодня с командой врачей, психологов и консультантов МИД я лечу на Мадейру, чтобы самому встретиться с пострадавшими и поблагодарить португальских друзей за их помощь", - сказал Х.Маас в четверг. Его заявление распространила пресс-служба министерства.

По его словам, пока неизвестно, сколько граждан Германии погибло.

"Наше посольство в Лиссабоне вместе с местными сотрудниками учреждений активно пытается это выяснить. Посол также уже прилетел на Мадейру. И в Берлине, и на месте созданы кризисные штабы, для обеспокоенных родственников мы включили "горячую линию", - сказал министр. Также он поблагодарил представителей местных служб за уже оказанную помощь. Свои соболезнования также выразила канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 29 человек погибли в результате автокатастрофы с участием туристического автобуса на португальском острове Мадейра. Предположительно, большинство погибших - граждане Германии.