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СНГ 18.04.2019 17:20

Партия "Бирлик" в Казахстане не будет выдвигать своего кандидата на выборы президента_

Казахстанская партия "Бирлик" ("Единство") решила не участвовать во внеочередных президентских выборах 9 июня, сообщила представитель партии Роза Куанышбаева.

"Нет, съезд у нас не намечается. У нас слишком мало времени на подготовку к выборам, поэтому ни участвовать, ни выдвигать своего кандидата мы не будем", - сказала Р.Куанышбаева агентству "Интерфакс-Казахстан" в четверг.

Ранее о решении участвовать в президентских выборах заявили партия власти "Нур Отан", демократическая партия "Ак Жол" и Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК).

Оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) и народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" примут решение о своем участии в выборах на съездах.

В Казахстане зарегистрировано семь политических партий: партия "Нур Отан", демократическая партия Казахстана "Ак Жол", Коммунистическая народная партия Казахстана, народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", политическая партия "Бирлик", демократическая партия Казахстана "Азат", Общенациональная социал-демократическая партия.

На парламентских выборах в Казахстане в 2016 году партия "Бирлик" не смогла преодолеть 7% барьер, необходимый для вхождения в мажилис, набрав 0,29% голосов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, ПАРТИЯ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]