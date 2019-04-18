Казахстанская партия "Бирлик" ("Единство") решила не участвовать во внеочередных президентских выборах 9 июня, сообщила представитель партии Роза Куанышбаева.

"Нет, съезд у нас не намечается. У нас слишком мало времени на подготовку к выборам, поэтому ни участвовать, ни выдвигать своего кандидата мы не будем", - сказала Р.Куанышбаева агентству "Интерфакс-Казахстан" в четверг.

Ранее о решении участвовать в президентских выборах заявили партия власти "Нур Отан", демократическая партия "Ак Жол" и Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК).

Оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) и народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" примут решение о своем участии в выборах на съездах.

В Казахстане зарегистрировано семь политических партий: партия "Нур Отан", демократическая партия Казахстана "Ак Жол", Коммунистическая народная партия Казахстана, народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", политическая партия "Бирлик", демократическая партия Казахстана "Азат", Общенациональная социал-демократическая партия.

На парламентских выборах в Казахстане в 2016 году партия "Бирлик" не смогла преодолеть 7% барьер, необходимый для вхождения в мажилис, набрав 0,29% голосов.