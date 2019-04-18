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Регион 18.04.2019 15:06

На параде в Иране продемонстрировали самолет собственного производства и С-300

В Тегеране в четверг прошел военный парад, в ходе которого зрители увидели поставленные Россией ЗРК С-300, а также - самолет иранской сборки "Ковсар", сообщает агентство "Мехр".

Так, истребитель четвертого поколения "Ковсар" принял участие в авиационном шоу в начале парада. ЗРК С-300, как отмечает "Мехр", стал "одним из главных видов вооружения, продемонстрированных на параде".

Также на параде были продемонстрированы различные радары, ракеты и пусковые установки, танки, беспилотники и другие виды вооружения.

Истребитель "Ковсар" Иран впервые представил в августе 2018 года, на его тестовом полете присутствовал президент страны Хасан Рухани. Иран подчеркивает, что это истребитель полностью иранского производства.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Иран запустил массовое производство собственных истребителей "Ковсар".

День армии Исламской республики Иран отмечается ежегодно 18 апреля с 1979 года. В этот день в Тегеране традиционно проходит военный парад.

В четверг в Иране у побережий Персидского и Оманского залива также прошли военные парады.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]