На параде в Иране продемонстрировали самолет собственного производства и С-300

В Тегеране в четверг прошел военный парад, в ходе которого зрители увидели поставленные Россией ЗРК С-300, а также - самолет иранской сборки "Ковсар", сообщает агентство "Мехр".
Так, истребитель четвертого поколения "Ковсар" принял участие в авиационном шоу в начале парада. ЗРК С-300, как отмечает "Мехр", стал "одним из главных видов вооружения, продемонстрированных на параде".
Также на параде были продемонстрированы различные радары, ракеты и пусковые установки, танки, беспилотники и другие виды вооружения.
Истребитель "Ковсар" Иран впервые представил в августе 2018 года, на его тестовом полете присутствовал президент страны Хасан Рухани. Иран подчеркивает, что это истребитель полностью иранского производства.
В ноябре 2018 года сообщалось, что Иран запустил массовое производство собственных истребителей "Ковсар".
День армии Исламской республики Иран отмечается ежегодно 18 апреля с 1979 года. В этот день в Тегеране традиционно проходит военный парад.
В четверг в Иране у побережий Персидского и Оманского залива также прошли военные парады.
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