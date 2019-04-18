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ТЭК 18.04.2019 15:38

Нефть слабо дорожает в четверг, цена Brent выросла до $71,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в четверг, инвесторы продолжают оценивать данные по американскому рынку топлива и статданные из Европы.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 подорожали на $0,16 (на 0,22%) - до $71,78 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются к этому времени на $0,15 (на 0,24%) - до $63,91 за баррель.

Как стало известно накануне, товарные запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на 1,4 млн баррелей, хотя аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их рост на 1,8 млн баррелей. Запасы нефти снизились впервые за четыре недели.

Кроме того, нефтедобыча в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки с исторического максимума, достигнутого неделей ранее, и составила 12,1 млн б/с.

Негативным фактором для рынка в четверг стали слабые статданные из Европы.

Как сообщалось, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в апреле снизился до 51,3 пункта с 51,6 пункта в марте, согласно предварительным данным, хотя эксперты ожидали увеличения показателя до 51,8 пункта.

Предварительное значение PMI в перерабатывающей отрасли увеличилось до 47,8 с 47,5 пункта, чуть слабее прогнозов, а в сфере услуг показатель упал до 52,5 с 53,3 пункта.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]