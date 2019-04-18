Нефть слабо дорожает в четверг, цена Brent выросла до $71,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в четверг, инвесторы продолжают оценивать данные по американскому рынку топлива и статданные из Европы.
Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 подорожали на $0,16 (на 0,22%) - до $71,78 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются к этому времени на $0,15 (на 0,24%) - до $63,91 за баррель.
Как стало известно накануне, товарные запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на 1,4 млн баррелей, хотя аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их рост на 1,8 млн баррелей. Запасы нефти снизились впервые за четыре недели.
Кроме того, нефтедобыча в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки с исторического максимума, достигнутого неделей ранее, и составила 12,1 млн б/с.
Негативным фактором для рынка в четверг стали слабые статданные из Европы.
Как сообщалось, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в апреле снизился до 51,3 пункта с 51,6 пункта в марте, согласно предварительным данным, хотя эксперты ожидали увеличения показателя до 51,8 пункта.
Предварительное значение PMI в перерабатывающей отрасли увеличилось до 47,8 с 47,5 пункта, чуть слабее прогнозов, а в сфере услуг показатель упал до 52,5 с 53,3 пункта.
Президент Алиев утвердил надбавки членам Счетной палаты и судьям Конституционного суда
Президент Алиев принял в Баку министра промышленности, рудников и торговли Ирана
Глава МИД Хорватии на следующей неделе примет участие в открытии посольства в Азербайджане
Bakcell подписал с «Гран-при Азербайджана» контракт о трехгодичном спонсорстве
В Казахстане создается туристская полиция
Турпоток в Азербайджан в I квартале снизился на 2,9%, из Азербайджана – увеличился на 29%
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Глава Минфина Казахстана назначен представителем республики в Совете ЕЭК
Белоруссия инициирует запрет на использование неперерабатываемой одноразовой упаковки в ЕАЭС
Партия Атамбаева обратилась в Генпрокуратуру Киргизии в связи с изменением данных о СДПК в реестре Минюста
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell поддержала проведение еще одного детского турнира по шахматам
Главный экономист рассказал участникам "Access Business Talks" о проектах, реализуемых АБР
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР